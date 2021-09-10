«Металлург» Мг — «Адмирал»: Олкинуора сменит Кошечкина. Голдобин — вне заявки

Стал известен состав магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
Место в воротах хозяев займёт Юхо Олкинуора. Николай Голдобин пропустит встречу.
«Металлург» Мг:
Олкинуора (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Коробкин — Неколенко — Акользин;
Маклюков — Хультстрём, Чибисов — Карри — Никонцев;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Лайпсик — Майе — Юров; Коростелёв.
Напомним, 7 сентября в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и потерпел поражение со счётом 2:7 (0:1, 0:2, 2:4).
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