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«Металлург» Мг — «Адмирал»: Олкинуора сменит Кошечкина. Голдобин — вне заявки

«Металлург» Мг — «Адмирал»: Олкинуора сменит Кошечкина. Голдобин — вне заявки
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Стал известен состав магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.

Место в воротах хозяев займёт Юхо Олкинуора. Николай Голдобин пропустит встречу.

«Металлург» Мг:

Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Земчёнок, Коробкин — Неколенко — Акользин;
Маклюков — Хультстрём, Чибисов — Карри — Никонцев;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Лайпсик — Майе — Юров; Коростелёв.

Напомним, 7 сентября в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и потерпел поражение со счётом 2:7 (0:1, 0:2, 2:4).

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