«Ты отбил последнюю шайбу, брат». Мерзликин показал шлем в честь погибшего Кивлениекса

«Коламбус Блю Джекетс» на официальной странице в «Твиттере» показал новый шлем голкипера Элвиса Мерзликина. Он сделан в честь бывшего одноклубника, вратаря Матиса Кивлениекса, погибшего в начале июля из-за попавшей в грудь петарды.

«Ты отбил последнюю шайбу, младший брат», — написано на шлеме.

Также на боковой части можно увидеть актёра Хита Леджера в образе Джокера — персонажа вселенной DC Comics и фильма «Тёмный Рыцарь».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Напомним, погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.



Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.



Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

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