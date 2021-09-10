«Ты отбил последнюю шайбу, брат». Мерзликин показал шлем в честь погибшего Кивлениекса

«Коламбус Блю Джекетс» на официальной странице в «Твиттере» показал новый шлем голкипера Элвиса Мерзликина. Он сделан в честь бывшего одноклубника, вратаря Матиса Кивлениекса, погибшего в начале июля из-за попавшей в грудь петарды.
«Ты отбил последнюю шайбу, младший брат», — написано на шлеме.
Также на боковой части можно увидеть актёра Хита Леджера в образе Джокера — персонажа вселенной DC Comics и фильма «Тёмный Рыцарь».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».
Напомним, погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.
Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
- 10 сентября 2021
-
17:29
-
16:51
-
16:19
-
15:10
-
14:50
-
14:18
-
13:33
-
13:00
-
12:31
-
12:23
-
12:19
-
12:00
-
11:26
-
10:43
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
08:57
-
08:33
-
08:16
- 9 сентября 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:34
-
23:13
-
23:10
-
22:54
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:57