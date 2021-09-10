«Андрей, ты дома». «Салават» представил видео презентации Василевским Кубка Стэнли в Уфе

Сегодня утром, 10 сентября, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прибыл в Уфу и встретился с воспитанниками школы «Салавата Юлаева» во Дворце спорта. На льду арены Василевский впервые презентовал Кубок Стэнли в столице Башкортостана. Затем у детей и их родителей была возможность сфотографироваться с хоккеистом и трофеем в холле Дворца спорта.
«Салават Юлаев» выпустил видео со встречи на официальной странице в «Твиттере».
«Андрей, ты дома», — говорится в сообщении.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».
Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.
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