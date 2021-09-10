«Металлург» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Адмиралу» пятое поражение в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 5-й минуте Максим Карпов вывел магнитогорцев вперёд. На 13-й минуте Андрей Обидин, реализовав численное большинство с передачи Либора Шулака, сравнял счёт. На 34-й минуте Рихард Букартс вывел «Адмирал» вперёд. На 46-й минуте Михаил Котляревский с передачи Александра Шевченко увеличил преимущество дальневосточной команды. На 56-й минуте Максим Карпов оформил дубль. На 59-й минуте Филипп Майе сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Коростелёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 13 сентября в Магнитогорске сыграет с «Нефтехимиком». «Адмирал» 14 сентября примет московское «Динамо».
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