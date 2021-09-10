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«Металлург» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Адмиралу» пятое поражение в сезоне

«Металлург» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Адмиралу» пятое поражение в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2021, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Карпов (Карри, Майе) – 04:22' (5x5)   1:1 Обидин (Шулак) – 12:32' (5x4)   1:2 Букартс (Мозик, Шулак) – 33:41' (5x4)   1:3 Котляревский (Шевченко) – 45:18' (5x5)   2:3 Карпов (Земчёнок, Коростелёв) – 55:40' (5x5)   3:3 Майе (Хультстрём, Яковлев) – 58:49' (6x4)   4:3 Коростелёв (Чибисов) – 62:22' (3x3)

На 5-й минуте Максим Карпов вывел магнитогорцев вперёд. На 13-й минуте Андрей Обидин, реализовав численное большинство с передачи Либора Шулака, сравнял счёт. На 34-й минуте Рихард Букартс вывел «Адмирал» вперёд. На 46-й минуте Михаил Котляревский с передачи Александра Шевченко увеличил преимущество дальневосточной команды. На 56-й минуте Максим Карпов оформил дубль. На 59-й минуте Филипп Майе сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Коростелёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 13 сентября в Магнитогорске сыграет с «Нефтехимиком». «Адмирал» 14 сентября примет московское «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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