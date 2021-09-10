Нападающие «Адмирала» братья Ушенины не сыграли с «Магниткой» по дисциплинарной причине

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ) объяснил отсутствие братьев Ушениных в составе команды.
«Любой тренер хочет усилить состав, селекция будет вестись. Сейчас с ребятами, которые в команде, можно решать задачу по выходу в плей-офф. Отсутствие в составе братьев Ушениных — дисциплинарная мера? (У обоих — «-4» в графе «полезность» после четырёх матчей. — Прим. «Чемпионата»). Вы сами ответили на свой вопрос.
Мы хотим пригласить ещё одного легионера, и руководство хочет, но пока некого. Нам явно надо усиливаться. У Максима Матушкина хорошее мышление, он хорошо двигается. Если есть возможность бросать — мы не запрещаем, просто сегодня не было моментов, соперник хорошо выдвигался на линию броска», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 сентября 2021
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