И. Воробьёв назвал причины отсутствия Хабарова, Дронова и Голдобина в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв назвал причины отсутствия Ярослава Хабарова, Григория Дронова и Николая Голдобина в домашней встрече с дальневосточным «Адмиралом».
«Коростелёв — да, был 13-м нападающим, сезонный вирус ходит в команде, Николай Голдобин не смог сыграть. Перед игрой пришлось внести изменения. Хабаров тренируется, по Дронову будем смотреть дальше, он сегодня первый раз вышел на лёд, боль присутствовала. Что касается вратарей, то в прошлой игре Вася Кошечкин бился, мы были везде медленнее, не заладилось, а сейчас голы несуразные были, надо было поменять вратаря, дать толчок и импульс команде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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