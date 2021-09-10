И. Воробьёв назвал причины отсутствия Хабарова, Дронова и Голдобина в матче с «Адмиралом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв назвал причины отсутствия Ярослава Хабарова, Григория Дронова и Николая Голдобина в домашней встрече с дальневосточным «Адмиралом».



«Коростелёв — да, был 13-м нападающим, сезонный вирус ходит в команде, Николай Голдобин не смог сыграть. Перед игрой пришлось внести изменения. Хабаров тренируется, по Дронову будем смотреть дальше, он сегодня первый раз вышел на лёд, боль присутствовала. Что касается вратарей, то в прошлой игре Вася Кошечкин бился, мы были везде медленнее, не заладилось, а сейчас голы несуразные были, надо было поменять вратаря, дать толчок и импульс команде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.