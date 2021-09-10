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Дмитрий Басков покинул пост главы Федерации хоккея Беларуси после санкций ИИХФ

Дмитрий Басков покинул пост главы Федерации хоккея Беларуси после санкций ИИХФ
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Президент Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул свой пост. Он принял это решение после санкций в отношении него со стороны Международного хоккея (ИИХФ).

«Наверное, только время всё докажет и расставит по своим местам. В своём решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать.

Я сам был хоккеистом, сам прошёл через всё это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить.

Я знаю, какой это большой труд. Много раз видел эти пот, кровь и слёзы мальчишек, которые ставят перед собой цели. У каждого из них есть мечта, и я не имею права забрать у них эту мечту», — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.

ИИХФ ранее дисквалифицировала Баскова на пять лет. Срок отстранения от должности — с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Функционер отстранён от должности после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что он угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ счёл, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Беларуси Александра Лукашенко.

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