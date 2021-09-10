«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Витязя», прервав серию из трёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 13-й минуте Пер Линдхольм вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даниил Журавлёв и Николай Коваленко. На 46-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Кристиан Хенкель.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Витязь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 12 сентября.
- 10 сентября 2021
-
22:23
-
22:10
-
21:59
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:15
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:43
-
19:35
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:36
-
18:10
-
17:57
-
17:29
-
16:51
-
16:19
-
15:10
-
14:50
-
14:18
-
13:33
-
13:00
-
12:31