«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Витязя», прервав серию из трёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 13-й минуте Пер Линдхольм вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даниил Журавлёв и Николай Коваленко. На 46-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Кристиан Хенкель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Витязь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 12 сентября.