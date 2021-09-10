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«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Витязя», прервав серию из трёх поражений

«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Витязя», прервав серию из трёх поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2021, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Линдхольм (Журавлёв, Коваленко) – 12:27' (5x5)   1:1 Одетт (Оямяки) – 46:47' (5x4)   1:2 Хенкель (Кагарлицкий) – 63:34' (3x3)

На 13-й минуте Пер Линдхольм вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даниил Журавлёв и Николай Коваленко. На 46-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Кристиан Хенкель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Витязь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 12 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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