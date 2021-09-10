Разгневанный вратарь «Северстали» Шостак разбил клюшку о штангу после неудачного буллита

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась по буллитам со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

В серии буллитов у череповчан отличились Егор Морозов и Игорь Гераськин. У челябинцев попытки реализовали Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика.

Шайба Гики, ставшая победной, вывела из себя голкипера хозяев Константина Шостака. Чех издевательски пустил шайбу под щитками вратаря, когда тот убрал клюшку. После этого разозлившийся Шостак разбил её напополам об штангу.

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