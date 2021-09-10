С. Фёдоров: ЦСКА ведёт анализ, почему так много травмированных. Думаю, это наши эмоции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:1).



«Быстрая, хорошая игра. Отличный соперник, играющий примерно в том же стиле, что и мы: агрессивная, напористая, мобильная команда. Считаю, что мы справились со своей задачей, опять несколько травм у нас, играли короткой лавкой. Ребята — молодцы.



Мы ведём определённый анализ, почему у ЦСКА шесть человек травмированы. Системы в этом точно никакой нет, это игровые моменты, это самопожертвование, это игра от ножа. Не думаю, что это следствие чего-то. Конечно, мы не ждали такого в самом начале сезона. Но я уже говорил, что мы сделали большой объём работы в очень сжатые сроки. Хотя команда смотрится хорошо в движении. Думаю, это наши эмоции, наше желание победить, хорошо сыграть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, дома обыграв «Локомотив»