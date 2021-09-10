Сын Александра Ерёменко дебютировал в МХЛ

Сын Александра Ерёменко, Максим, дебютировал в МХЛ за МХК «Динамо» (Москва). Столичная команда принимала в Красногорске МХК «Алмаз» и потерпела крупное поражение — 2:6.

Ерёменко-младший, выступающий, как и отец, на позиции голкипера, вышел на лёд с первых минут третьего периода и пропустил два гола.

Напомним, вторую шайбу хозяев забросил Матвей Надворный, одним из ассистентов которого стал защитник Артём Кудашов. 16-летний Кудашов сумел отметиться результативным действием в своём дебютном матче в МХЛ. Артём является сыном главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

Ранее 40-летний Александр Ерёменко вышел на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, который сейчас принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).