Александр Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о переезде в США. Россиянин играет за «столичных» с 2005 года.



«Было ли страшно менять жизнь и переезжать в Америку? Чего бояться-то? Так получилось, что в то время я подписал контракт с «Авангардом» в Омске. В НХЛ был локаутный сезон, поэтому контракт с Омском я подписал на два года, но пробыл там всего около двух недель.



Мне позвонили из Вашингтона и сказали, что локаут заканчивается и нужно срочно подписывать контракт. В 10 часов вечера по омскому времени мы побежали в гостиницу — нужно было найти факс. По факсу подписали контракт, отправили его в Америку. На следующий день предстояло сказать команде о принятом мною решении.



Я прилетел в Москву, у меня было дней 10 максимум, чтобы попрощаться с родителями, друзьями. И всё, я полетел в Америку. Понятное дело, что был такой момент: куда я лечу? Я там никого не знаю, и меня там никто не знает», — цитирует Овечкина «OК!»