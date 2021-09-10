Александр Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о переезде в США. Россиянин играет за «столичных» с 2005 года.
«Было ли страшно менять жизнь и переезжать в Америку? Чего бояться-то? Так получилось, что в то время я подписал контракт с «Авангардом» в Омске. В НХЛ был локаутный сезон, поэтому контракт с Омском я подписал на два года, но пробыл там всего около двух недель.
Мне позвонили из Вашингтона и сказали, что локаут заканчивается и нужно срочно подписывать контракт. В 10 часов вечера по омскому времени мы побежали в гостиницу — нужно было найти факс. По факсу подписали контракт, отправили его в Америку. На следующий день предстояло сказать команде о принятом мною решении.
Я прилетел в Москву, у меня было дней 10 максимум, чтобы попрощаться с родителями, друзьями. И всё, я полетел в Америку. Понятное дело, что был такой момент: куда я лечу? Я там никого не знаю, и меня там никто не знает», — цитирует Овечкина «OК!»
- 10 сентября 2021
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