Чирлидерши показывали световое шоу, Скабелка эмоционально реагировал. Фото победы ЦСКА

Вчера, 10 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с ЦСКА.
«Плохое начало: получили шесть минут удалений и как-то очень робко сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. К концу второго периода начали приходить в себя, но вот этот третий гол ЦСКА в большинстве в начале третьего отрезка… Из позитивного отмечу, что ребята до конца сражались, были шансы и возможности. Но слишком уж большой был гандикап».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 12 сентября в Риге сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 14 сентября примет «Барыс».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Егора Филиппова.
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