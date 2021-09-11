Главный тренер «Сент-Луиса» прокомментировал ситуацию с возможным обменом Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе высказался о ситуации с форвардом Владимиром Тарасенко. Ранее клуб искал варианты обмена россиянина. При этом сообщалось, что его запросил сам игрок.



«Я ожидаю, что Влади будет играть за нас, и намерен относиться к нему как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определённая роль в команде. Мы разберёмся со всем между собой и будем двигаться дальше», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл Кракен», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.



Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.