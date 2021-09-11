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Главный тренер минского «Динамо» рассказал о трудностях перехода на канадскую площадку

Главный тренер минского «Динамо» рассказал о трудностях перехода на канадскую площадку
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мыслями после матча КХЛ с «Автомобилистом» (1:2).

«Мы начали матч не так хорошо, как хотели. В завершении атак испытывали серьёзные проблемы, да и не могу сказать, что наши игроки были голодны до победы. В конце, к сожалению, нам не хватило времени, чтобы отыграться. Я объяснил ребятам, что необходимо сделать, но 40 секунд оказалось недостаточно. Думаю, тот хоккей, который мы видели в конце матча, команде нужно показывать и дальше.

С этого сезона мы перешли на площадку канадского образца, и это вынуждает проводить больше силовых приёмов. В матче с «Автомобилистом» мне порой казалось, что наши игроки долго думали при переходе из обороны в атаку и смене вектора игры. Думаю, это показатель того, что команда провела ещё недостаточно времени на площадке такого размера. Но я уверен, что со временем всё наладится», — цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

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