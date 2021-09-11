Матч «Авангарда» и «Куньлуня» был перенесён из-за концерта стендапера Алексея Щербакова

Стали известны причины переноса матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Куньлунем».



Встреча должна была состояться 25 сентября в Балашихе, однако 10 сентября лига сообщила о переносе матча на 13 ноября. 25 сентября на «Балашиха-Арене» пройдёт концерт стендап-комика Алексея Щербакова.



«Авангард» идёт на третьем месте в таблице Восточной конференции с шестью очками в четырёх матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с двумя очками в четырёх встречах.

В регулярном сезоне-2021/2022 «Авангард» победил ЦСКА (4:0), «Адмирал» (4:3 Б) и «Амур» (3:2, ОТ), а также потерпел поражение в матче с московским «Динамо» (2:5). «Куньлунь» проиграл во встречах с «Нефтехимиком» (1:5), рижским «Динамо» (5:6) и «Йокеритом» (5:6), одержав единственную победу в матче с «Ак Барсом» (4:3).