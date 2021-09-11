О’Делл, пропустивший матч с «Авангардом», попал в заявку «Динамо» на дальневосточный выезд

Московское «Динамо» отправились на дальневосточный выезд.
Тренерский штаб взял в гостевое турне 27 игроков: трёх вратарей, девять защитников и 15 нападающих.
Отметим, что в заявке присутствует нападающий Эрик О’Делл, пропустивший последний матч команды с омским «Авангардом» (5:2). Главный тренер москвичей Алексей Кудашов после встречи сообщил, что канадец приболел.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;
Защитники: Вячеслав Войнов, Андрей Миронов, Михал Чайковски, Андрей Сергеев, Егор Зайцев, Андрей Педан, Никита Новиков, Сергей Бойков, Андрей Прибыльский;
Нападающие: Станислав Галиев, Вадим Шипачёв, Александр Петунин, Роб Клинкхаммер, Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский, Владислав Михайлов, Михаил Фисенко, Егор Брызгалов, Николай Чебыкин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Максим Петров, Олег Зайцев, Александр Кисаков.
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