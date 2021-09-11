Кожевников: у Скабелки всё слишком прямолинейно. А вот Фёдоров радует доверием молодёжи

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Локомотивом» (3:1).
«Постепенно хоккеисты ЦСКА всё лучше и лучше начинают понимать требования Фёдорова. А ещё в этом матче здорово сработало большинство, чего не было у Ярославля. «Локомотив» в третьем периоде имел несколько шансов разыграть лишнего, но не воспользовался ими. Всё как-то схематично делалось в эти минуты, без изюминки, а ведь забей «Локомотив» — интрига бы возродилась, и кто знает, как бы игра пошла.
Но у Скабелки слишком всё прямолинейно пока получается. Отсюда и то, что Шалунов пока что не показывает свой лучший хоккей. А вот Фёдоров радует тем, что доверяет молодёжи. Вот Гуськов уже оправдывает ожидания. Может, скоро ещё кто-то из воспитанников проявит себя. Перспективы у армейцев пока хорошие», — цитируют Кожевникова «Известия».
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