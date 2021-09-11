Игрок «Сочи»: когда Хартли был тренером Латвии, было очень строго. У Витолиньша свободнее

Защитник «Сочи» и сборной Латвии Янис Якс поделился впечатлениями от выступления на олимпийской квалификации.

«Приехал в расположение «Сочи» на эмоциональном подъёме после отбора сборной Латвии на Олимпиаду? Безусловно! Я вернулся на позитиве. Начал сезон с очень хорошими эмоциями.



Что запомнилось из олимпийской квалификации? Матч с Францией. Были полные трибуны, невероятно громкие болельщики. Финальная сирена, после которой стало понятно, что мы едем на Олимпиаду… Это нечто особенное. Я никогда не играл на Олимпийских играх, так что нахожусь в предвкушении. Мы все безумно рады!



Что изменилось в команде, когда вместо Боба Хартли сборную возглавил Харийс Витолиньш? В тактике, конечно, есть определённые изменения. Но, когда Боб был главным тренером, всё было очень строго. Всё-таки, когда ты играешь в хоккей, надо радоваться, всё делать с улыбкой. На чемпионате мира в Риге этого не было. Атмосфера в команде изменилась, всё стало более свободно. Я думаю, это был ключевой момент, почему мы так удачно сыграли. Никто не волновался, все играли в свой хоккей.



Пересекался с Олегом Знарком, который консультировал сборную и подсказывал штабу с трибун? Да. Он приходил в раздевалку, здоровался со всеми. Иногда появлялся на лавке, помогал в тренировках. Говорил нам, как и что лучше сделать. Олег Валерьевич с Харийсом смогли создать хорошую атмосферу. Они знают, что делать. Всё-таки олимпийские чемпионы», — цитирует Якса официальный сайт КХЛ.

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