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А. Морозов: видел Зарипова в Казани. Он шутит, смеётся, но понятно, что очень хочет играть

А. Морозов: видел Зарипова в Казани. Он шутит, смеётся, но понятно, что очень хочет играть
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о встрече с бывшим партнёром по звену, капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым.

«Видел Даниса Зарипова в Казани, разговаривал с ним. Он шутит, смеётся, но понятно, что очень хочет играть. Данис готовится к каждому матчу, но состав определяет тренер. Пока Зарипов в одном матче только участвовал, но он в форме. Он для себя определился, что это последний сезон. Человек взрослый: есть желание — играет, если нет — не надо никого мучить.

Уже идут разговоры, что он останется работать в структуре «Ак Барса», и я уверен, что у него получится. Он любит и знает хоккей, у него огромный опыт, который он может передать. Но надеемся, что в этом сезоне Зарипов ещё порадует нас своими голами, а в будущем желаю ему удачи в работе хоккейного функционера», — цитирует Морозова «Р-Спорт».

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