Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Агидель» стала чемпионом ЖХЛ сезона-2020/2021, в решающем матче обыграв «КРС Ванке Рэйз»

«Агидель» стала чемпионом ЖХЛ сезона-2020/2021, в решающем матче обыграв «КРС Ванке Рэйз»
Комментарии

«Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии (2:3 ПБ) плей-офф ЖХЛ сезона-2020/2021.

Команда выиграла двухматчевое противостояние и стала чемпионом ЖХЛ. Ранее команды обменялись победами: «Агидель» выиграла первый матч (5:2), «Ванке Рэйз» — второй (4:1).

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За «Агидель» отличилась 15-летняя Мария Микаэльян, в составе китайской команды гол на счету Леа Лам.

Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб не было. В третьем периоде Алёна Миллс вывела китайскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Илона Маркова сравняла счёт. В овертайме победитель не был выявлен, а в серии буллитов победу уфимкам принесла Ольга Сосина.

Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесён из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.

Новость по теме
15-летняя хоккеистка «Агидели» Микаэльян стала самым молодым автором гола в финалах ЖХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021