«Агидель» стала чемпионом ЖХЛ сезона-2020/2021, в решающем матче обыграв «КРС Ванке Рэйз»

«Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии (2:3 ПБ) плей-офф ЖХЛ сезона-2020/2021.



Команда выиграла двухматчевое противостояние и стала чемпионом ЖХЛ. Ранее команды обменялись победами: «Агидель» выиграла первый матч (5:2), «Ванке Рэйз» — второй (4:1).



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За «Агидель» отличилась 15-летняя Мария Микаэльян, в составе китайской команды гол на счету Леа Лам.



Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб не было. В третьем периоде Алёна Миллс вывела китайскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Илона Маркова сравняла счёт. В овертайме победитель не был выявлен, а в серии буллитов победу уфимкам принесла Ольга Сосина.



Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесён из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.

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