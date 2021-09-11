«Агидель» стала чемпионом ЖХЛ сезона-2020/2021, в решающем матче обыграв «КРС Ванке Рэйз»

«Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии (2:3 ПБ) плей-офф ЖХЛ сезона-2020/2021.
Команда выиграла двухматчевое противостояние и стала чемпионом ЖХЛ. Ранее команды обменялись победами: «Агидель» выиграла первый матч (5:2), «Ванке Рэйз» — второй (4:1).
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За «Агидель» отличилась 15-летняя Мария Микаэльян, в составе китайской команды гол на счету Леа Лам.
Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб не было. В третьем периоде Алёна Миллс вывела китайскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Илона Маркова сравняла счёт. В овертайме победитель не был выявлен, а в серии буллитов победу уфимкам принесла Ольга Сосина.
Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесён из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.
- 11 сентября 2021
-
16:31
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:31
-
15:14
-
15:03
-
14:52
-
14:27
-
14:15
-
13:54
-
13:39
-
13:10
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:17
-
10:52
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:30
-
09:13
-
08:56
-
08:38
- 10 сентября 2021
-
23:38
-
23:07
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:29
-
22:23
-
22:10
-
21:59