«Спартак» в гостях крупно обыграл «Барыс»

Сегодня, 11 сентября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» «Барыс» принимал московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

На 16-й минуте красно-белые открыли счёт в матче: Александр Никишин отличился с передач Дмитрия Вишневского и Дмитрия Кугрышева. На 32-й минуте Никишин ассистировал Александру Хохлачёву на второй гол, а на 33-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, забив с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова.

На 35-й минуте Андрей Локтионов отличился после ассистов Кугрышева и Хохлачёва, а на 54-й Эмиль Петерссон забил с передач Йори Лехтеря и Сергея Широкова.

Таким образом, московский клуб одержал четвёртую победу после пяти матчей.