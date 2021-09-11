«Спартак» в гостях крупно обыграл «Барыс»
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Сегодня, 11 сентября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» «Барыс» принимал московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).
На 16-й минуте красно-белые открыли счёт в матче: Александр Никишин отличился с передач Дмитрия Вишневского и Дмитрия Кугрышева. На 32-й минуте Никишин ассистировал Александру Хохлачёву на второй гол, а на 33-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, забив с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова.
На 35-й минуте Андрей Локтионов отличился после ассистов Кугрышева и Хохлачёва, а на 54-й Эмиль Петерссон забил с передач Йори Лехтеря и Сергея Широкова.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Никишин (Вишневский, Кугрышев) – 15:11' (5x5) 0:2 Хохлачёв (Никишин) – 31:22' (5x5) 1:2 Шестаков (Михайлис, Орехов) – 32:42' (5x5) 1:3 Локтионов (Кугрышев, Хохлачёв) – 34:07' (5x5) 1:4 Петтерссон (Лехтеря, Широков) – 54:00' (5x5)
Таким образом, московский клуб одержал четвёртую победу после пяти матчей.
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