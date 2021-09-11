Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» в гостях крупно обыграл «Барыс»

«Спартак» в гостях крупно обыграл «Барыс»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» «Барыс» принимал московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

На 16-й минуте красно-белые открыли счёт в матче: Александр Никишин отличился с передач Дмитрия Вишневского и Дмитрия Кугрышева. На 32-й минуте Никишин ассистировал Александру Хохлачёву на второй гол, а на 33-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, забив с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова.

На 35-й минуте Андрей Локтионов отличился после ассистов Кугрышева и Хохлачёва, а на 54-й Эмиль Петерссон забил с передач Йори Лехтеря и Сергея Широкова.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Никишин (Вишневский, Кугрышев) – 15:11' (5x5)   0:2 Хохлачёв (Никишин) – 31:22' (5x5)   1:2 Шестаков (Михайлис, Орехов) – 32:42' (5x5)   1:3 Локтионов (Кугрышев, Хохлачёв) – 34:07' (5x5)   1:4 Петтерссон (Лехтеря, Широков) – 54:00' (5x5)

Таким образом, московский клуб одержал четвёртую победу после пяти матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021