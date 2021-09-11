«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» и нанёс ему первое поражение

Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик» и одержал крупную победу со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).



На 35-й секунде хозяева открыли счёт благодаря голу Сакари Маннинена, а за секунду до конца периода Николай Кулёмин увеличил преимущество уфимцев, забив после передач Сергея Шмелёва и Александра Кадейкина.



На 28-й минуте Григорий Панин сделал счёт крупным, а ему ассистировали Пётр Хохряков и Джефф Плэтт, а на 32-й Шмелёв реализовал большинство с передачи Шакира Мухамадуллина. Пятую шайбу хозяева забросили также при игре 5х4: Маннинен оформил дубль, а его ассистентами выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 57-й минуте гости отыграли одну шайбу: при игре в большинстве отличился Марат Хайруллин.

Таким образом, «Салават» одержал пятую победу в пяти матчах.