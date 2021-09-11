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«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» и нанёс ему первое поражение

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» и нанёс ему первое поражение
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Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик» и одержал крупную победу со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

На 35-й секунде хозяева открыли счёт благодаря голу Сакари Маннинена, а за секунду до конца периода Николай Кулёмин увеличил преимущество уфимцев, забив после передач Сергея Шмелёва и Александра Кадейкина.

На 28-й минуте Григорий Панин сделал счёт крупным, а ему ассистировали Пётр Хохряков и Джефф Плэтт, а на 32-й Шмелёв реализовал большинство с передачи Шакира Мухамадуллина. Пятую шайбу хозяева забросили также при игре 5х4: Маннинен оформил дубль, а его ассистентами выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 57-й минуте гости отыграли одну шайбу: при игре в большинстве отличился Марат Хайруллин.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Маннинен – 00:35' (5x5)   2:0 Кулёмин (Шмелёв, Кадейкин) – 19:59' (5x5)   3:0 Панин (Хохряков, Плэтт) – 28:01' (5x5)   4:0 Шмелёв (Мухамадуллин) – 31:36' (5x4)   5:0 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 43:01' (5x4)   5:1 Хайруллин (Клок, Попов) – 56:41' (5x4)

Таким образом, «Салават» одержал пятую победу в пяти матчах.

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