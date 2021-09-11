«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» и нанёс ему первое поражение

Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик» и одержал крупную победу со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
На 35-й секунде хозяева открыли счёт благодаря голу Сакари Маннинена, а за секунду до конца периода Николай Кулёмин увеличил преимущество уфимцев, забив после передач Сергея Шмелёва и Александра Кадейкина.
На 28-й минуте Григорий Панин сделал счёт крупным, а ему ассистировали Пётр Хохряков и Джефф Плэтт, а на 32-й Шмелёв реализовал большинство с передачи Шакира Мухамадуллина. Пятую шайбу хозяева забросили также при игре 5х4: Маннинен оформил дубль, а его ассистентами выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 57-й минуте гости отыграли одну шайбу: при игре в большинстве отличился Марат Хайруллин.
Таким образом, «Салават» одержал пятую победу в пяти матчах.
- 11 сентября 2021
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:31
-
15:14
-
15:03
-
14:52
-
14:27
-
14:15
-
13:54
-
13:39
-
13:10
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:17
-
10:52
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:30
-
09:13
-
08:56
-
08:38
- 10 сентября 2021
-
23:38
-
23:07
-
22:53