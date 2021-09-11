Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех пяти матчах сезона
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Сегодня, 11 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал крупную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (5:1).
Нападающие Александр Кадейкин и Сергей Шмелёв отдали результативную передачу на Николая Кулёмина, который забил второй гол в матче. Помимо передачи Шмелёв также забросил одну из шайб.
Оба хоккеиста набрали очки во всех пяти матчах сезона. Также «Салават Юлаев» одержал пятую подряд победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.
На счету Кадейкина семь результативных баллов: два гола и пять передач, Шмелёв набрал шесть очков: по три раза забил о ассистировал.
В следующем матче уфимцы в четверг, 16 сентября, сыграют дома с «Куньлунь ред Стар». Начало — в 17:00 мск.
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