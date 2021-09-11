Хафизов – о драке с Хохряковым: конечно, я пожму ему руку при встрече

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).

«Мы начали плохо. Почти сразу пропустили гол. Вообще, первые два гола не Уфа забила, а мы сами себе привезли. Во втором голе там чисто моя ошибка, и я хотел бы извиниться перед командой за нее.



Хорошо играли? За хорошую игру очков не дают. Результат на табло. Нам надо взять из этой игры только хорошее.



Первая драка воспитанника в истории клуба? Никакого подтекста там не было. Счёт 0:5. У меня где-то сработали эмоции. Так получилось, что немного пободались. Пожму ли я ему руку при встрече? Конечно!» – цитирует Хафизова официальный сайт клуба.

Напомним, по ходу матча Тимур Хафизов подрался с Петром Хохряковым.

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