Хартли: недоволен игрой «Авангарда» и пока не могу быть полностью уверен в новичках клуба

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:3).



«Йокерит» одержал заслуженную победу, отличный матч провёл. У нас были определённые сложности, у многих игроков до сих пор есть проблемы. Но это нормально, это процесс обучения, он продолжается. Есть и травмы у нас, но это не оправдания. Сегодня был пятый матч сезона, и то, что мы видели, во многом было ожидаемо. Много новых ребят, им необходимо нащупать ту самую «химию».



Не хватает ли «Авангарду» креативных игроков? Вы знаете, что мы потеряли ключевых ребят в межсезонье, тех же Чинахова и Костина очень трудно заменить, так как они особенные игроки. К тому же, я пока не могу быть полностью уверен в тех ребятах, которыми мы располагаем, потому что многие новички, к сожалению, получали травмы. Вопрос закономерен, но у меня пока нет на него ответа.



Береглазов приболел, он должен вернуться к следующему матчу. Шарипзянов уже тренируется с командой, скоро он будет в боевой готовности. Брюквин? Он много пропустил, и мы пока изучаем этого игрока. Нужно набраться терпения, не стоит делать поспешных выводов. Конечно, я пока недоволен игрой «Авангарда», и никто в клубе недоволен. Нам нужно собраться, сплотиться. У нас была странная предсезонка, но нам нужно двигаться вперёд», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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