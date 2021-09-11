Форвард «Йокерита» прокомментировал победу над «Авангардом»

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:2).



«Это был хороший матч с нашей стороны, мы добавили в игре в защите и в целом по структуре действий. У нас были хорошие переходы в атаку, уверен, что можем ещё аккуратнее действовать с шайбой. Следующий матч с «Локомотивом», мы понимаем, что нам нужно также играть на максимуме, чтобы добиться успеха», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, встреча с «Авангардом» стала для финского клуба третьей победной подряд. Ранее финны обыграли «Трактор» (5:4) и «Куньлунь Ред Стар» (6:5).

Также у «Йокерита» два поражения в двух стартовых матчах нового сезона – 0:3 от «Ак Барса» и 2:4 от «Нефтехимика».