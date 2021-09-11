«Шаркс» отказали форварду Коткову в расторжении контракта
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«Сан-Хосе Шаркс» отказал российскому нападающему Владиславу Коткову в арсторжении контракта, сообщает Puck Pedia в «Твиттере».
Хоккеист выступал в системе московского ЦСКА, играя за молодёжную команду «Красная Армия», которую он покинул по окончании сезона-2016/2017. Затем хоккеист выступал за «Шикутими Садженинс», а потом за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда».
В прошедшем сезоне хоккеист провёл девять матчей за «Сент-Джон» в регулярном чемпионате и набрал 19 очков (9+10), в плей-офф на счету игрока четыре результативные передачи в трёх играх. Также форвард сыграл один матч за «Барракуду», но голевыми действиями не отметился.
За основную команду «Сан-Хосе» хоккеист так и не дебютировал.
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