Липон: мама хочет, чтобы я выучил русский. Возможно, приобрету какие-нибудь учебники
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Новичок «Сочи» – нападающий Джей Си Липон поделился мнением о своём новом клубе.
«Я следил за командой с момента подписания контракта, мне было важно понять, в каком состоянии находится команда. Обычно матчи начинались в 10 утра по моему времени, поэтому я завтракал и сразу садился смотреть матчи.
У нас очень быстрая команда с подбором техничных хоккеистов. Думаю, смогу стать хорошим дополнением к тем игрокам, которые у нас есть. Надеюсь, что ребята в раздевалке помогут мне с изучением русского, чтобы мы могли общаться на одном языке.
Хочу ли выучить язык? Моя мама этого хочет. Возможно, в Сочи приобрету какие-нибудь учебники по русскому для новичков», – цитирует Липона официальный сайт клуба.
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