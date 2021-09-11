«Куньлунь» обыграл «Сочи» в серии буллитов. Китайцы отыгрались с 0:2

Сегодня, 11 сентября, на «Арене-Мытищи» китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи» и уступил после серии буллитов со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).
На 17-й минуте гости открыли счёт в матче благодаря голу Егора Бабенко с передач Артёма Николаева и Александра Жабреева. На 21-й минуте Никита Феоктистов увеличил преимущество сочинцев, а ему ассистировали Даниил Ильин и Игорь Руденков.
На 24-й минуте хозяева в меньшинстве отыгрались: Кори Кейн забил при игре 4х5, а на 35-й «Куньлунь» забил в большинстве: отличился Брэндон Ип с передач Тайлера Вонга и Грега Сквайрза.
Ранее обе команды провели по четыре встречи: «Сочи» обыграл «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5, ОТ), но уступил ЦСКА (1:4) и «Торпедо» (1:2). «Куньлунь» одержал победу только над «Ак Барсом» (4:3), но уступил «Нефтехимику» (1:5), рижскому «Динамо» (5:6) и «Йокериту» (5:6).
- 11 сентября 2021
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:06
-
18:38
-
18:32
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:31
-
15:14
-
15:03
-
14:52
-
14:27
-
14:15
-
13:54
-
13:39
-
13:10
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28