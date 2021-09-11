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«Куньлунь» обыграл «Сочи» в серии буллитов. Китайцы отыгрались с 0:2

«Куньлунь» обыграл «Сочи» в серии буллитов. Китайцы отыгрались с 0:2
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Сегодня, 11 сентября, на «Арене-Мытищи» китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи» и уступил после серии буллитов со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

На 17-й минуте гости открыли счёт в матче благодаря голу Егора Бабенко с передач Артёма Николаева и Александра Жабреева. На 21-й минуте Никита Феоктистов увеличил преимущество сочинцев, а ему ассистировали Даниил Ильин и Игорь Руденков.

На 24-й минуте хозяева в меньшинстве отыгрались: Кори Кейн забил при игре 4х5, а на 35-й «Куньлунь» забил в большинстве: отличился Брэндон Ип с передач Тайлера Вонга и Грега Сквайрза.

Ранее обе команды провели по четыре встречи: «Сочи» обыграл «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5, ОТ), но уступил ЦСКА (1:4) и «Торпедо» (1:2). «Куньлунь» одержал победу только над «Ак Барсом» (4:3), но уступил «Нефтехимику» (1:5), рижскому «Динамо» (5:6) и «Йокериту» (5:6).

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бабенко (Николаев, Жабреев) – 16:20' (5x5)   0:2 Феоктистов (Ильин, Руденков) – 20:57' (5x5)   1:2 Кейн – 23:37' (4x5)   2:2 Ип (Вонг, Сквайрз) – 34:24' (5x4)   3:2 Николлс – 65:00' (ПБ)
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