Суперсерия молодёжных сборных России и канадских юниорских лиг отменена 2-й год подряд

Ежегодная суперсерия молодёжной сборной России и сборных канадских юниорских лиг отменена второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, установленных правительством Канады, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.



Вместо отмененной серии игроки сборной России до 20 лет примут участие в двух турнирах – за Кубок Германии и Турнире четырёх наций в Швеции.

В рамках Суперсерии сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Напомним, что последний турнир, в котором участвовала молодёжная сборная России – Турнир четырёх наций в Чехии, где россияне одержали две победы – над Швецией (4:1) м Чехией (4:3).