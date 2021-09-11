Суперсерия молодёжных сборных России и канадских юниорских лиг отменена 2-й год подряд
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Ежегодная суперсерия молодёжной сборной России и сборных канадских юниорских лиг отменена второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, установленных правительством Канады, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Вместо отмененной серии игроки сборной России до 20 лет примут участие в двух турнирах – за Кубок Германии и Турнире четырёх наций в Швеции.
В рамках Суперсерии сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
Напомним, что последний турнир, в котором участвовала молодёжная сборная России – Турнир четырёх наций в Чехии, где россияне одержали две победы – над Швецией (4:1) м Чехией (4:3).
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