Мерзликин — о шлеме в память о Кивлениексе: знаю, что Матис будет смотреть на меня с небес

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин посвятил новый шлем бывшему одноклубнику, вратару Матису Кивлениексу, погибшему в начале июля из-за попавшей в грудь петарды.
«Я хочу, чтобы он был рядом. Хочу, чтобы он всегда был со мной. Я знаю, что так оно и будет, что он будет смотреть на меня с небес и помогать мне. Это тот минимум, который он может сделать для меня, так как его уже нет с нами. Но его страсть и любовь к игре остались здесь, я верю в это», — приводит слова Мерзликина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.
Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
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