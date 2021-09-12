«Ему это даётся слишком легко». Журналист Athletic похвалил М.Абрамова на сборах «Торонто»

Журналист The Athletic Джошуа Клок отметил российского нападающего Михаила Абрамова во время предсезонного лагеря «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мне запомнилась работа Михаила Абрамова с клюшкой во время защиты. Он никогда не уклонялся от контактов с гораздо более крупными игроками, чем он сам, часто предпочитая использовать свой ум, а не физическое состояние. Временами казалось, что это даётся ему слишком легко. Это могло быть истолковано так, будто бы он не прикладывал серьёзных усилий, но чаще всего ему удавалось занять правильные позиции, чтобы мощно выйти из зоны.

Во время лагеря я думал, что Абрамов хорошо использовал свои преимущества и последовательно умудрялся опережать защитников соперника. Он был одним из наиболее динамичных игроков, часто реализовал выход один на один, — приводит слова Клока The Athletic.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто».