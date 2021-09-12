Михал Чайковски и Эрик О'Делл попали в состав московского «Динамо» на матч с «Амуром»

Сегодня, 12 сентября, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» примет московское «Динамо».

Стал известен состав столичной команд на этот матч.

Отметим, что во встрече примут участие защитник Михал Чайковски и нападающий Эрик О'Делл, пропустившие прошлую игру.

«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Чайковски — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Брызгалов;

Новиков — Кисаков, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.



Встреча стартует в 10:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.