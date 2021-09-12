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В. Третьяк — о лимите в КХЛ: ФХР всё устраивает. Почти все иностранцы высокого класса

В. Третьяк — о лимите в КХЛ: ФХР всё устраивает. Почти все иностранцы высокого класса
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о лимите на легионеров в КХЛ на фоне заявлений президента России Владимира Путина об иностранцах в российском спорте. Российские клубы лиги могут включать в заявку на матч до пяти легионеров. При этом игроки из Беларуси и Казахстана (включая натурализованных) ими не считаются.

«У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: пять легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию. Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было восемь иностранцев. Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодёжь, которая даёт результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея всё устраивает», — приводит слова Третьяка ТАСС.

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