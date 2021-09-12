Форвард «Динамо» Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. К концу первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексей Кудашова.
Бело-голубые выиграли стартовое вбрасывание и занесли шайбу в зону хабаровчан. Вячеслав Войнов смог в борьбе у бортика сохранить снаряд, после чего отдал передачу на Александра Петунина. Это позволило создать ситуацию «два в один» у ворот Евгения Аликина. Петунин отдал поперечный пас с неудобной руки на Станислава Галиева. Россиянин не стал долго думать и бросил в одно касание — шайба прошла над плечом Аликина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, Галиев забил на 13-й секунде матча. Этот гол — самый быстрый в текущем сезоне КХЛ.
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