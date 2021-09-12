Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» сравнял счёт в матче с «Динамо» после грубой ошибки Шипачёва

«Амур» сравнял счёт в матче с «Динамо» после грубой ошибки Шипачёва
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. После первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 7-й минуте встречи в ходе атаки динамовцев защитник Михал Чайковски нанёс бросок по воротам Евгения Аликина, однако шайба прошла мимо ворот. В борьбе у борта бело-голубые смогли сохранить снаряд. Нападающий динамовцев Вадим Шипачёв сместился в центр и попытался обыграть Александра Шарова, но форварду это не удалось. В итоге Шаров, получив шайбу, убежал один на один с Александром Ерёменко и переиграл голкипера, послав снаряд в «домик».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Форвард «Динамо» Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021