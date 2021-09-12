«Амур» сравнял счёт в матче с «Динамо» после грубой ошибки Шипачёва

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. После первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 7-й минуте встречи в ходе атаки динамовцев защитник Михал Чайковски нанёс бросок по воротам Евгения Аликина, однако шайба прошла мимо ворот. В борьбе у борта бело-голубые смогли сохранить снаряд. Нападающий динамовцев Вадим Шипачёв сместился в центр и попытался обыграть Александра Шарова, но форварду это не удалось. В итоге Шаров, получив шайбу, убежал один на один с Александром Ерёменко и переиграл голкипера, послав снаряд в «домик».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 12 сентября 2021
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:09
-
08:39
- 11 сентября 2021
-
23:11
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:06
-
18:38
-
18:32
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:31
-
15:14