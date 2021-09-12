«Амур» сравнял счёт в матче с «Динамо» после грубой ошибки Шипачёва

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. После первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 7-й минуте встречи в ходе атаки динамовцев защитник Михал Чайковски нанёс бросок по воротам Евгения Аликина, однако шайба прошла мимо ворот. В борьбе у борта бело-голубые смогли сохранить снаряд. Нападающий динамовцев Вадим Шипачёв сместился в центр и попытался обыграть Александра Шарова, но форварду это не удалось. В итоге Шаров, получив шайбу, убежал один на один с Александром Ерёменко и переиграл голкипера, послав снаряд в «домик».

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