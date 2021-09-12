Стало известно, когда Павел Дацюк примет решение о своём будущем

Дэн Мильштейн, агент Павла Дацюка, рассказал о будущем своего клиента.
«Павел Дацюк вроде бы объявил о завершении карьеры? Паше 43 года, он один из самых известных хоккеистов планеты, если не самый. Будет правильно, если он лично объявит о своих планах, когда будет готов. Сейчас он тренируется, продолжает заниматься по своей индивидуальной программе. До дедлайна КХЛ в конце декабря он примет окончательное решение и лично оповестит о своих планах. Одна из цитат Паши: «Контракт нужно не подписать, а отработать». Он не станет играть из-за имени на майке. Он хочет по-настоящему помогать команде, мотивировать маленьких детей, чтобы они становились хоккеистами, профессионалами и хорошими людьми. Поэтому когда он примет решение не просто подписать контракт, а отработать его, он сам объявит о своём решении», — цитирует Мильштейна телеграм-канал НХЛ на русском языке.
- 12 сентября 2021
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:24
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:09
-
08:39
- 11 сентября 2021
-
23:11
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:06
-
18:38
-
18:32
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00