Стало известно, когда Павел Дацюк примет решение о своём будущем

Дэн Мильштейн, агент Павла Дацюка, рассказал о будущем своего клиента.

«Павел Дацюк вроде бы объявил о завершении карьеры? Паше 43 года, он один из самых известных хоккеистов планеты, если не самый. Будет правильно, если он лично объявит о своих планах, когда будет готов. Сейчас он тренируется, продолжает заниматься по своей индивидуальной программе. До дедлайна КХЛ в конце декабря он примет окончательное решение и лично оповестит о своих планах. Одна из цитат Паши: «Контракт нужно не подписать, а отработать». Он не станет играть из-за имени на майке. Он хочет по-настоящему помогать команде, мотивировать маленьких детей, чтобы они становились хоккеистами, профессионалами и хорошими людьми. Поэтому когда он примет решение не просто подписать контракт, а отработать его, он сам объявит о своём решении», — цитирует Мильштейна телеграм-канал НХЛ на русском языке.