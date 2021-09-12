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«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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Игрок «Динамо» М Чебыкин забил 4 гола в 4 матчах КХЛ. В прошлом сезоне ВХЛ у него 4 шайбы

Игрок «Динамо» М Чебыкин забил 4 гола в 4 матчах КХЛ. В прошлом сезоне ВХЛ у него 4 шайбы
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Героями матча стали нападающий Николай Чебыкин, оформивший хет-трик, а также защитник Вячеслав Войнов, на счету которого три результативные передачи.

Таким образом, на счету 24-летнего российского форварда уже четыре шайбы в четырёх матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Чебыкин выступал в Высшей хоккейной лиге за «Челмет» и «Динамо» МО. Нападающий принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и забросил столько же, сколько в этом сезоне КХЛ, — четыре шайбы. К ним он добавил 11 ассистов.

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Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста
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