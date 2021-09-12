Кудашов: у Линдберга серьёзная травма, пока о сроках ничего сказать нельзя

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Амуром» (6:2).
«Получилось ожидаемо тяжёлое начало, потому что соперник проводил первый домашний матч в сезоне — и два периода была равная игра. В третьем периоде удалось подправить некоторые моменты.
Что помогло Чебыкину добиться такого прогресса в своей игре? Тренировки. Он очень хорошо работает. Новиков тоже с мая тренируется вместе с командой. Приходит время молодых ребят. Он работает и чувствует себя уверенно.
У Линдберга серьёзная травма, пока о сроках ничего сказать нельзя», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, шведский форвард получил серьёзную травму плеча в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2). По предварительным прогнозам, восстановление форварда займёт от трёх до шести месяцев.
- 12 сентября 2021
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:24
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:09
-
08:39
- 11 сентября 2021
-
23:11
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:06
-
18:38
-
18:32
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00