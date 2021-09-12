Кудашов: у Линдберга серьёзная травма, пока о сроках ничего сказать нельзя

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Амуром» (6:2).

«Получилось ожидаемо тяжёлое начало, потому что соперник проводил первый домашний матч в сезоне — и два периода была равная игра. В третьем периоде удалось подправить некоторые моменты.

Что помогло Чебыкину добиться такого прогресса в своей игре? Тренировки. Он очень хорошо работает. Новиков тоже с мая тренируется вместе с командой. Приходит время молодых ребят. Он работает и чувствует себя уверенно.

У Линдберга серьёзная травма, пока о сроках ничего сказать нельзя», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, шведский форвард получил серьёзную травму плеча в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2). По предварительным прогнозам, восстановление форварда займёт от трёх до шести месяцев.