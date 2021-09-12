Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды, сообщает The Athletic.
Отмечается, что перед началом тренировок россиянину предстоит получить рабочие визы для США и Канады, сдать отрицательный тест на коронавирус и, возможно, пройти вакцинацию.
Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
Ранее появилась информация, согласно которой нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» предварительно договорились о новом контракте. Отмечалось, что клуб пошёл на компромисс по сроку и согласился на пять лет. Заработная плата составит около $ 9 млн.
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