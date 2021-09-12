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Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»

Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды, сообщает The Athletic.

Отмечается, что перед началом тренировок россиянину предстоит получить рабочие визы для США и Канады, сдать отрицательный тест на коронавирус и, возможно, пройти вакцинацию.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Ранее появилась информация, согласно которой нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» предварительно договорились о новом контракте. Отмечалось, что клуб пошёл на компромисс по сроку и согласился на пять лет. Заработная плата составит около $ 9 млн.

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