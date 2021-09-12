А. Морозов — о вынесенных матчах КХЛ: у нас есть желание провести их. Ещё есть время

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига продолжает работу по организации вынесенных матчей в текущем сезоне.
«Пока нельзя сказать однозначно, что вынесенных матчей в этом сезоне не будет. Работа ведётся, у нас есть желание провести такие встречи, но надо смотреть, как будет складываться ситуация. У нас ещё есть время», — цитирует Морозова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что в сезоне-2021/2022 такие матчи могут пройти в ОАЭ: на стадионах в Дубае или Абу-Даби. Варианты с Германией и Венгрией отпали. Отмечалось, что за границей состоится встреча между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», запланированная на 3 декабря.
Всего в рамках проекта KHL World Games (вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ, проходящие в Европе начиная с сезона-2018/2019) было проведено пять матчей. Последний из них состоялся в декабре 2019 года. Тогда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграли в Давосе (Швейцария). Победу одержал уфимский клуб (4:3 ОТ).
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