18-летний Новиков — о первой шайбе в КХЛ: ещё накануне матча были какие-то ощущения
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Защитник московского «Динамо» Никита Новиков подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (6:2). Хоккеист забросил первую шайбу в КХЛ.
«Впечатления от игры только положительные. Поначалу было тяжело, но потихоньку вкатывались, перебороли себя и хорошо закончили, с большим счётом.
Первая шайба в КХЛ? Если честно, ещё накануне матча были какие-то ощущения. Предвкушал шайбу, в итоге так и оказалось — забил.
Заброшенная шайба придаст уверенности? В принципе я и сейчас чувствую себя комфортно. Тренеры доверяют, дают возможность играть, за что я им благодарен. Конечно, заброшенная шайба добавит уверенности, но в принципе чувствую себя комфортно», — цитирует Новикова официальный телеграм-канал москвичей.
Новость по теме18-летний Никита Новиков стал самым молодым автором шайбы московского «Динамо» в КХЛ
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