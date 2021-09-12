18-летний Новиков — о первой шайбе в КХЛ: ещё накануне матча были какие-то ощущения

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (6:2). Хоккеист забросил первую шайбу в КХЛ.

«Впечатления от игры только положительные. Поначалу было тяжело, но потихоньку вкатывались, перебороли себя и хорошо закончили, с большим счётом.

Первая шайба в КХЛ? Если честно, ещё накануне матча были какие-то ощущения. Предвкушал шайбу, в итоге так и оказалось — забил.

Заброшенная шайба придаст уверенности? В принципе я и сейчас чувствую себя комфортно. Тренеры доверяют, дают возможность играть, за что я им благодарен. Конечно, заброшенная шайба добавит уверенности, но в принципе чувствую себя комфортно», — цитирует Новикова официальный телеграм-канал москвичей.