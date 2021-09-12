Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

18-летний Новиков — о первой шайбе в КХЛ: ещё накануне матча были какие-то ощущения

18-летний Новиков — о первой шайбе в КХЛ: ещё накануне матча были какие-то ощущения
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (6:2). Хоккеист забросил первую шайбу в КХЛ.

«Впечатления от игры только положительные. Поначалу было тяжело, но потихоньку вкатывались, перебороли себя и хорошо закончили, с большим счётом.

Первая шайба в КХЛ? Если честно, ещё накануне матча были какие-то ощущения. Предвкушал шайбу, в итоге так и оказалось — забил.

Заброшенная шайба придаст уверенности? В принципе я и сейчас чувствую себя комфортно. Тренеры доверяют, дают возможность играть, за что я им благодарен. Конечно, заброшенная шайба добавит уверенности, но в принципе чувствую себя комфортно», — цитирует Новикова официальный телеграм-канал москвичей.

Новость по теме
18-летний Никита Новиков стал самым молодым автором шайбы московского «Динамо» в КХЛ
Новость по теме
Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021