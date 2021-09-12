Форвард «Торонто» рассказал о своём рождении 11 сентября 2001 года без развитых лёгких

Форвард системы «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Робертсон рассказал о драматических обстоятельствах своего рождения.

Он появился на свет 11 сентября 2001 года, когда произошли теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Робертсон родился на 10-12 недель раньше срока и без полностью развитых лёгких. Врачи сделали ему три безуспешных укола, чтобы обеспечить поступление кислорода в мозг. Врачи сказали его отцу, что четвёртый укол, в итоге оказавшийся успешным, мог убить ребёнка. Его матери Мерседес в этот момент нужна была донорская кровь. Отец, Хью Робертсон, встал в очередь, чтобы сдать кровь для неё, и очень удивился, обнаружив огромную очередь.

«Когда произошла эта трагедия, люди боролись за свои жизни. И я тоже боролся за свою, но в Калифорнии. Такая ирония судьбы. Мои родители были так сосредоточены на мне и моём выживании, что едва ли понимали, что произошло там, в Нью-Йорке. Очередь была просто огромной, и он спросил, что случилось. Ему рассказали, что в Нью-Йорке самолёт врезался в башни. А потом один за другим они позволили моему папе пройти вперёд, чтобы сдать кровь для мамы.

Мой день рождения не похож на день рождения. Это скорее памятная дата, связанная с той трагедией. Я сейчас уже в том возрасте, когда день рождения — это просто день моего появления на свет. Мне не нужно уделять этому много внимания. В центре внимания должны быть те, кто пострадал 11 сентября», — цитирует Робертсона The Toronto Star.