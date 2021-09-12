Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: работаем над форматом Матча всех звёзд. Однозначно сократим хронометраж

Морозов: работаем над форматом Матча всех звёзд. Однозначно сократим хронометраж
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что лига собирается изменить формат Матча всех звёзд.

«Мы работаем над форматом Матча звёзд, нужно что-то новое, что бросится всем в глаза, нужны изменения, которые всем понравятся.

Однозначно будем сокращать хронометраж, матч не должен быть затянутым, всё должно быть динамично. Мы же боремся за семейный досуг, хотим, чтобы к нам приходили семьи с детьми, а детям тяжеловато по три-четыре часа сидеть на трибунах», — цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним, неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт с 8 по 16 января в Челябинске. В 2021 году событие должно было состояться в Риге (Латвия), но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой лига отменила мероприятия.

Новость по теме
А. Морозов — о вынесенных матчах КХЛ: у нас есть желание провести их. Ещё есть время
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021