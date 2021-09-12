Морозов: работаем над форматом Матча всех звёзд. Однозначно сократим хронометраж

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что лига собирается изменить формат Матча всех звёзд.



«Мы работаем над форматом Матча звёзд, нужно что-то новое, что бросится всем в глаза, нужны изменения, которые всем понравятся.



Однозначно будем сокращать хронометраж, матч не должен быть затянутым, всё должно быть динамично. Мы же боремся за семейный досуг, хотим, чтобы к нам приходили семьи с детьми, а детям тяжеловато по три-четыре часа сидеть на трибунах», — цитирует Морозова «Р-Спорт».



Напомним, неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт с 8 по 16 января в Челябинске. В 2021 году событие должно было состояться в Риге (Латвия), но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой лига отменила мероприятия.