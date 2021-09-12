Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Торпедо» Мурыгин появился на льду в матче КХЛ впервые за 2,5 года

Голкипер «Торпедо» Мурыгин появился на льду в матче КХЛ впервые за 2,5 года
Комментарии

В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Встреча проходит в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». На 5-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров заменился на 26-й секунде матча из-за проблем с амуницией. Место в воротах хозяев занял 34-летний Алексей Мурыгин. Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.

Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьёзной болезни. Вратарь смог победить рак.

Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.

Победил рак и вернулся в хоккей. Крутая история экс-рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина Победил рак и вернулся в хоккей. Крутая история экс-рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021