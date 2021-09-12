Голкипер «Торпедо» Мурыгин появился на льду в матче КХЛ впервые за 2,5 года

В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Встреча проходит в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». На 5-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров заменился на 26-й секунде матча из-за проблем с амуницией. Место в воротах хозяев занял 34-летний Алексей Мурыгин. Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.
Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьёзной болезни. Вратарь смог победить рак.
Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.
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