Голкипер «Торпедо» Мурыгин появился на льду в матче КХЛ впервые за 2,5 года

В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Встреча проходит в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». На 5-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.



Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров заменился на 26-й секунде матча из-за проблем с амуницией. Место в воротах хозяев занял 34-летний Алексей Мурыгин. Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.



Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьёзной болезни. Вратарь смог победить рак.



Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.