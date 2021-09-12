Голкипер СКА Самонов был заменён во втором матче подряд

В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Матч проходит в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». После первого периода хозяева ведут со счётом 3:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голкипер петербуржцев Александр Самонов пропустил три шайбы за 13 минут 53 секунды и был заменён во второй игре подряд. Вместо него на льду появился Ларс Юханссон. Напомним, в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был также заменён после третьей пропущенной шайбы.
Отметим, что в составе «Торпедо» первую шайбу в КХЛ забросил Теодор Леннстрём. Также дублем отличился Марек Гривик. У СКА автором заброшенной шайбы стал Евгений Тимкин.
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