Брагин — о 2:3 с «Торпедо»: соперник забил при «5 на 3», мы нет. Ключевой момент встречи

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:3).



«Обоюдоострая игра была, и у нас, и у соперника было очень много моментов. Они реализовали большинство, мы нет, а это был ключ к победе. Нужно было забивать при «5 на 3».



Пауза не выбила из игрового тонуса? Не сказал бы, моментов куча была. Реализация пострадала, а «5 на 5» мы хорошо играли. Соперник забил при «5 на 3», мы нет. Конечно, это ключевой момент встречи. Бывают такие матчи. Мы создали неплохие шансы, нужно было забивать.



Самонов вновь пропустил три шайбы. Проблемы с психологией? Не думаю. Там такие голы, что винить вратаря я бы не стал. Причина замены обычная — встряхнуть, что-то поменять. Не связано с голами.



Вей играет в первом звене, но пока у него не идёт. Что ему мешает? Ищем варианты, «химию» в первых трёх звеньях.



Мичков провёл около 5 минут. Изначально так планировалось? Так сложилось, матч такой — то меньшинство, то большинство. Из-за этого у него получилось небольшое игровое время.



Сменил сочетания в первых двух звеньях? Повторюсь, ищем химию в звеньях. Проанализируем и будем принимать дальнейшие решения.



Показалось, что в обороне многое позволяли сопернику? Я бы так не сказал. В третьей шайбе была позиционная ошибка, а так оборона неплохо играла. Нужно не давать фору в начале матча и забивать самим, двух голов мало», — приводит слова Брагина пресс-служба клуба.

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