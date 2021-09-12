Зубов — о 0:4 с «Локомотивом»: начали играть со второго периода, но поезд уже ушёл

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (0:4).



«Мы начали играть со второго периода. Пока не могу найти этому объяснение. Тяжело отыгрываться с 0:4. Играли неплохо, но поезд уже ушёл.



Завтра будет новый день, будем смотреть, где мы можем улучшить свою игру, где мы можем лучше использовать свои моменты, которые создаём.



Надеюсь, будем готовы к следующей игре», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.



После пяти сыгранных встреч рижане занимают последнее место в Западной конференции, набрав 2 очка. В следующем матче, который состоится во вторник, 14 сентября, «Динамо» примет нижегородское «Торпедо». Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.