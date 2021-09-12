Бабенко — о 3:4 с «Автомобилистом»: неплохая интересная игра. Нас губят наши удаления

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:4, бул.)
«Неплохая интересная игра. В очередной раз показали характер. Молодцы, что вытащили матч. Но, к сожалению, не смогли воспользоваться преимуществом в овертайме, а также не смогли отличиться в серии буллитов. Это не самые хорошие моменты. А в остальном, я думаю, интересная игра была.
4 минуты большинства в овертайме. Что не получилось у команды? Так как мы перешли на игру в три звена и играли так практически весь третий период, то я думаю, что ребята «поднаелись». Не было свежести, которая нужна. Неслучайно взяли тайм-аут, дали время им отдохнуть.
Но всё-таки то, о чём мы говорим всё время: наши удаления нас губят. Хотя в этой встрече более-менее дисциплинированно сыграли, тем не менее отпечаток на физическую готовность накладывается. Чем меньше мы будем допускать этих вольностей, тем больше сил у нас на овертайм будет оставаться», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Автомобилиста».
- 12 сентября 2021
-
23:00
-
22:21
-
22:04
-
21:43
-
21:28
-
21:28
-
20:47
-
20:23
-
20:16
-
19:37
-
19:28
-
19:23
-
19:12
-
18:21
-
18:01
-
17:38
-
17:09
-
17:03
-
16:29
-
15:57
-
15:36
-
15:14
-
14:50
-
14:17
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:24
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19