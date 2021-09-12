Бабенко — о 3:4 с «Автомобилистом»: неплохая интересная игра. Нас губят наши удаления

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:4, бул.)



«Неплохая интересная игра. В очередной раз показали характер. Молодцы, что вытащили матч. Но, к сожалению, не смогли воспользоваться преимуществом в овертайме, а также не смогли отличиться в серии буллитов. Это не самые хорошие моменты. А в остальном, я думаю, интересная игра была.



4 минуты большинства в овертайме. Что не получилось у команды? Так как мы перешли на игру в три звена и играли так практически весь третий период, то я думаю, что ребята «поднаелись». Не было свежести, которая нужна. Неслучайно взяли тайм-аут, дали время им отдохнуть.



Но всё-таки то, о чём мы говорим всё время: наши удаления нас губят. Хотя в этой встрече более-менее дисциплинированно сыграли, тем не менее отпечаток на физическую готовность накладывается. Чем меньше мы будем допускать этих вольностей, тем больше сил у нас на овертайм будет оставаться», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Автомобилиста».

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